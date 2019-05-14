شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يحيل حادث الثغرة لوزارة العدل الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم واتساب إن التطبيق التابع لشركة فيس بوك أحال حادث التسلل الإلكتروني إلى وزارة العدل الأمريكية.
وأضاف المتحدث باسم واتساب أن الهجوم كان "متطورا جدا"، لكنه لم يفصح عن عدد المستخدمين المتضررين.
وذكرت الشركة أن الهجوم يحمل "كافة السمات المميزة لشركة خاصة تعمل مع الحكومات في مجال المراقبة".
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: واتس آب يحيل حادث الثغرة لوزارة العدل الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.