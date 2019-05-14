شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يحيل حادث الثغرة لوزارة العدل الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم واتساب إن التطبيق التابع لشركة فيس بوك أحال حادث التسلل الإلكتروني إلى وزارة العدل الأمريكية.

وأضاف المتحدث باسم واتساب أن الهجوم كان "متطورا جدا"، لكنه لم يفصح عن عدد المستخدمين المتضررين.

وذكرت الشركة أن الهجوم يحمل "كافة السمات المميزة لشركة خاصة تعمل مع الحكومات في مجال المراقبة".