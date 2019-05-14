شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الزلازل تكشف أن باطن القمر نشط تكتونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تحليل جديد لزلازل جرى قياسها بأجهزة قياس تعمل على سطح القمر من عام 1969 و1977 أن القمر نشط زلزاليا مثل كوكب الأرض وليس خاملا مثلما كان بعض العلماء يعتقدون.

وتتبع الباحثون الذين يدرسون بيانات الزلازل التى جُمعت خلال مهمات المركبة أبولو التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) موقع بعض الزلازل إلى تلال تكونت على سطح القمر فى فترة قريبة نسبيا بالمعايير الجيولوجية نتيجة الانكماش المستمر للقمر مع انخفاض درجات حرارة طبقاته الداخلية.

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وقال توماس ووترز العالم بمعهد سميثسونيان، والذى قاد الابحاث المنشورة فى دورية (نيتشرز جيوساينس) "يعنى هذا أن القمر تمكن من أن يظل نشطا زلزاليا لمدة 4.51 مليار عام".

وتحدث الأنشطة الزلزالية على كوكب الأرض نتيجة طبقاته الداخلية الساخنة، أما القمر الذى يدور حول الأرض على مسافة نحو 385 ألف كيلومترا فيبلغ قطره نحو 3475 كيلومترا أى أعلى قليلا من ربع قطر الأرض.