شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطة "تيم كوك" لإنقاذ أبل من الانهيار مهددة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بفضل المحكمة العليا، تواجه شركة أبل الآن مشكلة كبيرة فى محاولتها لإعادة اختراع نفسها كشركة تبيع الخدمات، وذلك بعد أن قضت المحكمة أمس فى قضية مكافحة الاحتكار ضد صانع هواتف ايفون والتى تنطوى على أن العمولات التى تتقاضاها على التطبيقات التى تباع من خلال متجر تطبيقاتها قد تقل.

وتشير تقارير حديثة اليوم أن الحكم يزيد من احتمال أن تفقد شركة آبل القضية التى طال أمدها أو أن تضطر فى النهاية إلى حلها بشروط غير تقليدية، وفى كلتا الحالتين، سيؤدى قرار المحكمة إلى خفض رسوم متجر التطبيقات.

ولسوء الحظ بالنسبة لشركة أبل ، يعد App Store بمثابة العنصر الأساسى فى قطاع الخدمات الذى يراهن عليه الرئيس التنفيذى تيم كوك فى مستقبل الشركة.



رئيس أبل تيم كوك

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ونظرًا لأن مبيعات أجهزة ايفون من أبل بدأت فى الانخفاض، فقد كانت تروج لخدماتها كمحرك للنمو المستقبلى، تتضمن هذه الخدمات خدمة تخزين iCloud ، واتفاقها مع جوجل الذى يجعل محرك البحث العملاق التكنولوجى هو محرك البحث الافتراضى على ايفون، و Apple Music، وفى مارس، كشفت الشركة عن عدد كبير من العروض الجديدة، بما فى ذلك خدمة بث الفيديو الجديدة وخدمة ألعاب الاشتراك.

وعلى الرغم من هذا الكتالوج المتنامى لعروض الخدمات، يظل متجر تطبيقات أبل هو الجزء الأكبر من خدماتها، والأكثر من ذلك، أن App Store من أبل وحده سيمثل 12٪ من إجمالى أرباح الشركة هذا العام.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" هذا الحكم يشكل انتكاسة كبيرة لشركة أبل ، لأنه يزيد من احتمال أن القضية سيتم النظر فيها بالفعل، وكل هذا قد يعنى أن شركة أبل ستضطر إلى تخفيض رسوم متجر التطبيقات الخاصة بها بشكل كبير عاجلاً أم آجلاً، ومن شأن هذه الخطوة أن تقلل من إيراداتها وأرباحها، والأسوأ من ذلك، أنه من المحتمل أن يفسد قوة خدماتها.