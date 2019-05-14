تكنولوجيا: الأمم المتحدة تجدد إرشاداتها لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتابعة للأمم المتحدة المبادئ التوجيهية للحكومات لتقدير حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى لتتضمن آخر ما توصل إليه البحث العلمى. وبموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، تستخدم الحكومات منهجيات مشتركة لقياس كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى التى تنتجها وأيضا التى أزالتها من الغلاف الجوى. Advertisements وقالت الهيئة إن المبادئ التوجيهية لعام 2019 تستند إلى منهجيات عام 2006 مع معالجة ثغراتها وتحديث المعلومات المتقادمة، وتشمل تقنيات متطورة ومصادر الانبعاثات فى قطاعات الطاقة والصناعة والمخلفات والزراعة والغابات. وقال كيوتو تانابى أحد رئيسى فريق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذى أعد التقرير إن "تعديلات عام 2019 توفر أساسا علميا متطورا لدعم الإعداد والتطوير المستمر للتقديرات الوطنية لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري".

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