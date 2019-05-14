تكنولوجيا: وان بلس تعلن رسمياً عن إصدارها الجديد من سماعة 2 Bullets اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في فعاليات مؤتمر وان بلس الذي أقيم في مدينة نيويورك اليوم، كشفت الشركة الصينية عن هاتفها المميز OnePlus 7 Pro كما قدمت وان بلس سماعة 2 Bullets اللاسلكية.

تقدم شركة وان بلس الإصدار الجديد من سماعة Bullets 2 اللاسلكية مع تقنية aptX HD، حيث تؤكد وان بلس أن هذه التقنية تدعم كفاءة في الصوتيات مع أعلى جودة، كما تدعم السماعة اللاسلكية شحن Warp Charge لتقدم عمر شحن 10 ساعات من التشغيل بعد شحن لفترة 10 دقائق فقط، كما تدعم السماعة المستخدم حتى 14 ساعة من عمر الشحن مع شحن السماعة بشكل كامل.

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وتقدم وان بلس سماعة Bullets 2 بتصميم مميز وأنيق مع سلك حول الرقبة يعمل على ربط جهتي السماعة، كما تدعم صوتيات 24-bit، والبلوتوث 5، مع ميزة الإقتران السريع مع هواتف وان بلس، وأيضاً التبديل السلس والسريع بين الأجهزة.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة Bullets Wireless 2 بسعر 109 دولار، على أن تتوفر للبيع في 21 من مايو، حيث تأتي السماعة باللون الأسود مع خطوط حمراء فقط.

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