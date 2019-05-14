تكنولوجيا: هاتف P20 Lite 2019 يأتي من هواوي بتصميم ثقب الشاشة وكاميرة رباعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإطلاق هاتف P20 Lite 2019 خلال الفترة القادمة، واليوم يظهر الهاتف في أحدث التسريبات المصورة التي تكشف عن تصميم مميز بثقب في الشاشة مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

يأتي هاتف P20 Lite 2019 هذا العام من هواوي مع مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية للهاتف، وتصميم مميز بألوان متدرجة تأتي على شكل حرف S منحني، كما يتميز الهاتف بإطارات صممت من البلاستيك في جانبي الهاتف.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف P20 Lite 2019 يأتي بشاشة LCD مميزة بحجم 5.84 إنش وجودة عرض FHD بلس، كما يضم رقاقة معالج Kirin 710 مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزينية 64 أو 128 جيجا بايت.

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وتأتي الكاميرة الخلفية للهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 24 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/ 1.8، إلا أن التسريبات لم تقدم تفاصيل عن باقي المستشعرات، لكن من المتوقع أن يضم الهاتف مستشعر مميزة بعدسات ذات زوايا واسعة، إلى جانب مستشعر لعمق التصوير أو ToF.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف ينطلق بألوان متدرجة من الأسود Midnight، الأزرق وأيضاً الأحمر المتدرج، مع توقعات أن ينطلق الهاتف بسعر 314 دولار أو 370 دولار في 21 من يونيو.

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