تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف وان بلس المميز لهذا العام OnePlus 7 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس الآن عن إصدارها المميز OnePlus 7 Pro الذي يأتي بكاميرة أمامية منبثقة للمرة الأولى في إصدارات وان بلس.

في فعاليات مؤتمر وان بلس الذي أقيم في مدينة نيويورك اليوم، كشفت العملاق الصيني عن إصدارها المميز لهذا العام OnePlus 7 Pro، الذي يأتي بكاميرة أمامية منبثقة للمرة الأولى في إصدارات الشركة، كما يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

هاتف OnePlus 7 Pro يضم شاشة تعرف بFluid AMOLED، كما تشغل الشاشة نسبة 93% من إطار الهاتف، وتتميز بحجم 6.67 إنش مميزة بدقة عرض 3120 في 1440 بيكسل، مع معدل تحديث 90Hz، كما تضم الشاشة مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

ويدعم OnePlus 7 Pro رقاقة معالج Snapdragon 855، مع إختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت في ذاكرة UFS 3.0، ويدعم الهاتف كرت شاشة Adreno 640، مع بطارية بقدرة 4000 mAh، وشاحن Warp Charge 30، ويضم هاتف OnePlus 7 Pro نظام تبريد سائل لدعم المستخدمين في الألعاب، كما يدعم الشحن حتى 50% في 20 دقيقة فقط.

كما يضم هاتف OnePlus 7 Pro كاميرة أمامية منبثقة مع مستشعر IMX471 من سوني بدقة 16 ميجا بيكسل تتميز بآلية فتح وغلق سريعة وبأقوى تصميم، بينما يضم كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.6 ويدعم ميزة التثبيت البصري، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا واسعة مع فتحة عدسات f/2.2 وزاوية عرض 117 درجة، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4 ودعم تكبير بصري حتى 3 مرات، كما تأتي الكاميرة بثلاثة أنماط للتركيز التلقائي PDAF، وCAF وتركيز تلقائي بالليزر.

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هاتف OnePlus 7 Pro يأتي بأنماط جديدة لدعم المستخدمين في الألعاب ومنها نمط Zen Mode الذي يدعم تسجيل تجربة الألعاب على الشاشة على سبيل المثال، إلى جانب نمط “Fnatic”.

مواصفات هاتف OnePlus 7 Pro

شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 3120 في 1440 بيكسل، تدعم معدل تحديث 90Hz

رقاقة معالج Snapdragon 855 ثماني الأنوية مع واحد من أنوية Kryo 485 بسرعة 2.84 GHz، و3 من أنوية Kryo 485 بسرعة 2.42 GHz و4 من أنوية Kryo 485 بسرعة 1.8 GHz، مع كرت شاشة Adreno 640

ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت

كاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل

كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.6، مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2 وزاوية عرض 117 درجة، مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4 ودعم تكبير بصري حتى 3 مرات.

بطارية بقدرة 4000 mAh، وشاحن Warp Charge 30

يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11, b/g/n، والبلوتوث 5، منفذ USB C

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة

يعمل بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة OxygenOS

اثنان من المكبرات الصوتية ستريو، مع تقنية Dolby Atmos

ومن المقرر أن يتوفر هاتف OnePlus 7 Pro بألوان الرمادي Mirror، وأزرق Nebula، ويتوفر لاحقاً بألوان الأبيض والذهبي، على أن يبدأ سعر الهاتف من 669 دولار، كما يبدأ بيع الهاتف في 17 من مايو على موقع ومنافذ بيع T-Mobile، وموقع وان بلس الرسمي.

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