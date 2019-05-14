تكنولوجيا: لينوفو تنافس Yoga و Dell XPS بسلسلة أجهزة ThinkBook الجديدة التي تبدأ من سعر 730 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة لينوفو عن الإصدارات الجديدة من سلسلة أجهزة ThinkBook 13s و ThinkBook 14 التي تقدم للمستخدمين من خلالها أفضل المميزات مع تسعير يبدأ من 730 دولار.

تأتي سلسلة أجهزة ThinkBook الجديدة من لينوفو لتستهدف مجال العمل وتدعم الشركات الصغيرة بأجهزة تأتي بمميزات جيدة مع مستوى تسعير معقول، لتنافس أجهزة Yoga وأيضاً أجهزة Dell XPS.

وتتميز أجهزة ThinkBook بلوحة مفاتيح تحاكي تصميم لوحة مفاتيح أجهزة Yoga S730، كما تأتي الأجهزة بتصميم من الألومنيوم الغير لامع بتصميم يحاكي Legion Y740، إلا أن هذه الأجهزة لن تأتي برقاقات AMD كما هو الحال في جهاز ThinkPad T495 الذي أعلن عنه مؤخراً من لينوفو.

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يذكر أن لينوفو تقدم هذه السلسلة من أجهزة ThinkBook مع ذاكرة SSD الفلاشية، أيضاً لا تقدم إختيار بذاكرة HDD، كما تطلق لينوفو أجهزة ThinkBook 13s بسعر يبدأ من 730 دولار وThinkBook 14sبسعر يبدأ من 750 دولار، على أن تتوفر في الأسواق قبل نهاية هذا الشهر.

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