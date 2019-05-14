شركة OnePlus ستواصل بيع الهاتف OnePlus 6T، وبسعر أرخص

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تم الكشف عن الهاتف OnePlus 6T، ظل الهاتف OnePlus 6 الأقدم متاحًا، على عكس الإستراتيجية السابقة للشركة المتمثلة في إيقاف الطراز القديم بمجرد ظهور الطراز الجديد. الآن، حصل الهاتف OnePlus 6T على نفس المعاملة.

بدءًا من 17 مايو، ستقوم شركة OnePlus بخفض سعر الهاتف OnePlus 6T بمقدار 30 دولار أمريكي. وتجدر الإشارة إلى أن نسخة 6GB/128GB الأساسية لن تكون متاحة للشراء بعد الآن، وهذا ما يعني بأنه لم يعد أمام المستهلكين سوى خيار الحصول على نسخة 8GB/128GB أو 8GB/256GB.

OnePlus 6T السعر القديم السعر الجديد 6/128GB $550 هذه النسخة لم تعد متوفرة للشراء 8/128GB $580 $550 8/256GB $630 $600

وبطبيعة الحال، 17 مايو هو اليوم الأول الذي سيصبح فيه الهاتف OnePlus 7 Pro الجديد متاحًا للشراء. وبناء على تصريحات OnePlus، فيبدو أن الهاتف OnePlus 7 سيكون متاحًا في وقت لاحق. وكما رأيتم جميعًا على الأرجح، فالهاتف OnePlus 7 يشبه كثيرًا الهاتف OnePlus 6T، على الرغم من حقيقة أن الهاتف OnePlus 7 الجديد حصل على المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة تخزينية سريعة تستند على تكنولوجيا UFS 3.0، وكاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، فضلا عن مكبرات صوتية مزدوجة.