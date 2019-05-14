OnePlus تعلن أيضًا عن سماعات الأذن اللاسلكية OnePlus Bullets Wireless 2

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro، فقد قامت شركة OnePlus كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة OnePlus Bullets Wireless 2.
ووفقا لشركة OnePlus، فقد ذكرت أن هذه السماعات اللاسلكية الجديدة تدعم تقنية aptX HD، وهي التقنية التي تقول شركة OnePlus بأنها تسمح للمستخدمين بالحصول على نفس جودة الصوت التي يحصلون عليها في السماعات السلكية. وبصرف النظر عن جودة الصوت، فسماعات OnePlus Bullets Wireless 2 الجديدة تأتي كذلك مع تقنية الشحن السريع OnePlus Warp Charge التي تضاعف سرعة الشحن. ووفقا لشركة OnePlus، فإن 10 دقائق من الشحن تمنحك 10 ساعات من الإستخدام، في حين تحصل على 14 ساعة من الإستخدام عندما تكون السماعات مشحونة بالكامل.
شركة OnePlus ستعرض سماعات OnePlus Bullets Wireless 2 الجديدة للبيع على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت في العديد من البلدان حول العالم مع العلم بأنه تم تسعيرها بنحو 100 دولار أمريكي.
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