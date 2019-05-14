OnePlus تزيح الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، وبعد حملة تسويقية ضخمة، قامت شركة OnePlus أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro في الحدث الذي عقدته للتو بالولايات المتحدة الأمريكية. وكما أوضحت التسريبات السابقة تمامًا، فالهاتف OnePlus 7 الجديد يأتي بترقية بسيطة مقارنة مع الهاتف OnePlus 6T الحالي، في حين يعتبر OnePlus 7 Pro هو الهاتف الرائد الحقيقي لشركة OnePlus هذا العام.

وعندما يتعلق الأمر بالتصميم، فالهاتف OnePlus 7 الجديد يستلهم جزءًا كبيرًا من تصميمه من الهاتف OnePlus 6T الحالي. هذا الهاتف سيضم بدوره قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية وكاميرتين فقط في الواجهة الخلفية على عكس الهاتف OnePlus 7 Pro الذي سيضم كاميرا أمامية منبثقة وثلاث كاميرات في الخلف. ولأنه يضم كاميرا أمامية منبثقة، فالهاتف OnePlus 7 Pro يأتي مع شاشة خالية تمامًا من القطع أو الثقب مما يجعلها تغطي نسبة كبيرة جدًا من الواجهة.

ووفقا لشركة OnePlus، فقد ذكرت أن الهاتف OnePlus 7 الجديد يضم شاشة Optic AMOLED بحجم 6.41 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz، ومواصفات رائدة أخرى تشمل معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، فضلا عن بطارية بسعة 3700mAh تدعم تقنية الشحن السريع 20W Warp Charge من خلال منفذ USB Type-C. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا شركة OnePlus كذلك أن الهاتف OnePlus 7 يضم كاميرا أساسية في الخلف بدقة 48 ميغابكسل وسيتواجد بجانبها كاميرا ثانية لإستشعار معلومات العمق، في حين يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ويعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.

Advertisements

وبالعودة إلى الكاميرا الخلفية المزدوجة، فهي تدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، وتجلب معها الوضعين +Ultrashot HDR و Super Resolution، كما أنها توفر القدرة على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، وفيديوهات 1080p بمعدل 240 إطار في الثانية، وفيديوهات 720p بمعدل 480 إطار في الثانية.

أما بخصوص الهاتف OnePlus 7 Pro، فقد ذكرت لنا شركة OnePlus أنه يضم شاشة Fluid AMOLED منحنية الطرفين بحجم 6.67 إنش وبدقة +Quad HD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم يصل إلى 12GB، وكاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغابكسل، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم تقنية الشحن السريع 30W Warp Charge من خلال منفذ USB Type-C. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا الشركة الصينية كذلك أن الهاتف OnePlus 7 Pro سيضم ثلاث كاميرات في الخلف تبلغ دقة الكاميرا الأساسية فيها 48 ميغابكسل، في حين تأتي الكاميرا الثانية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل مع عدسة مقربة، والكاميرا الثالثة التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل مع عدسة واسعة الزاوية. وبصرف النظر عن الكاميرا الخلفية الثلاثية، فالهاتف OnePlus 7 Pro يضم بدوره مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ويعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie، كما أنه يضم مكبرات صوتية مزدوجة مزودة بتقنية Dolby Surround على غرار الهاتف OnePlus 7.

وبالعودة إلى الكاميرا الخلفية الثلاثية، فهي تدعم كما يمكنك أن تتوقع تقنية تثبيت الصورة OIS والتثبيت الرقمي EIS. وكما هو الحال مع كاميرا الهاتف OnePlus 7، فهي تجلب معها أيضًا الوضعين +Ultrashot HDR و Super Resolution، كما أنها توفر القدرة على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، وفيديوهات 1080p البطيئة بمعدل 240 إطار في الثانية، وفيديوهات 720p بمعدل 480 إطار في الثانية.

في الختام، أوضحت لنا شركة OnePlus أن الهاتف OnePlus 7 سيكون متوفرًا باللونين الأحمر والأسود وبشكل حصري في الصين والهند، في حين سيكون الهاتف OnePlus 7 Pro متوفرًا في الولايات المتحدة الأمريكية إبتداء من 17 مايو، وفي بلدان أخرى أيضًا، بما في ذلك كندا ومعظم بلدان أوروبا والهند والصين وهونغ كونغ. وإليكم أدناه جدول الأسعار :