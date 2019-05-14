تسريب بعض المواصفات التقنية الأساسية للهاتف Redmi Pro 2 على الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi تتطلع إلى تدعيم تشكيلة هواتفها الذكية بهاتف رائد مميز مزود بالمعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم. قد يُطلق على هذا الهاتف المعني إسم Redmi Pro 2، ولدينا الآن على الأرجح قائمة مواصفاته بفضل أحد المسربين الصينيين.

هذا التسريب الجديد يلمح إلى أن الهاتف Realme Pro 2 سيأتي بتصميم يشبه تصميم الهاتف Redmi Note 7، ولكنه بدلاً من إمتلاك الكاميرا في القطع الموجود على مستوى الشاشة، فإنه سيضم الكاميرا الأمامية في آلية تنبثق من الإطار العلوي للجهاز. ويبدو أن شاشة الهاتف تملك ذقن كبير إلى حد ما وإطار علوي بارز قليلاً، ولكن يمكننا التغاضي عن ذلك لأنه من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في السوق بسعر تنافسي للغاية.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد كشف لنا تسريب اليوم أن الهاتف Redmi Pro 2 سيضم شاشة بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD محمية بطبقة Gorilla Glass 5، وثلاث كاميرات في الخلف تضم الكاميرا الرئيسية فيها مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، فضلا عن بطارية بسعة 3600mAh تدعم الشحن السريع بقوة 27W. وعلى ما يبدو، الهاتف الرائد المقبل لشركة Redmi سيتمسك أيضًا بليزر الأشعة تحت الحمراء.

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سيكون الهاتف Realme Pro 2 متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأحمر والأزرق والأسود، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في المستقبل القريب.