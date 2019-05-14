نظام Android Q سيسمح للتطبيقات بتسجيل الصوت من التطبيقات الأخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - الألعاب المحمولة أصبحت تحظى بشعبية كبيرة جدًا، وبالتالي فليس من المستغرب أن يركز المزيد من منشئي المحتوى على إنشاء مقاطع الفيديو التي تتمحور حول الألعاب المحمولة. ومع ذلك، هناك مسألة حول كيف يمكن للمرء إلتقاط الصوت بنجاح من اللعبة المحمولة الخاصة به؟ هناك تطبيقات لتسجيل ما يحدث على شاشة الهاتف، ولكن معظم تلك التطبيقات لا تستطيع إلتقاط الصوت.

بدلاً من ذلك، سيحتاج المستخدمون إلى إستخدام نوع من أجهزة التسجيل الخارجية مما يجعل العملية برمتها أكثر تعقيدًا مما ينبغي. ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أنه وفقا لتقرير صدر مؤخرًا من منتدى المطورين XDA Developers، فقد إتضح أن نظام Android Q الأحدث من شركة جوجل سيأتي مع واجهة جديدة لبرمجة التطبيقات API ستسمح لتطبيقات الطرف الثالث بتسجيل الصوت من التطبيقات الأخرى.

وهذا يعني أنه من الناحية النظرية، ستتمكن تطبيقات تسجيل الشاشة قريبًا من إلتقاط الصوت أيضًا، وهذا هو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحسين جودة الصوت وتسهيل تجربة الإستخدام بشكل عام. نحن نتفهم أن هذا قد يثير بعض المخاوف المتعلقة بالخصوصية، ولكن وفقا لشركة جوجل، فيبدو أن التطبيقات التي ترغب في الإستفادة من واجهة برمجة التطبيقات الجديدة هذه ستحتاج إلى تلبية متطلبات معينة، والتي يجب أن تحد من كيفية إستخدام واجهة برمجة التطبيقات ويمكن أن تساعد في منع إساءة الإستخدام.

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المشكلة الأخرى كما أوضح منتدى XDA Developers هي أن التطبيقات ستحتاج إلى تحديث واجهة برمجة التطبيقات لكي تعمل، مما يعني أنه قد تكون هناك بعض الألعاب التي لا تدعم إلتقاط الصوت.