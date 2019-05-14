آبل تتحدث عن عمر بطارية iPhone XR في إعلانها الترويجي الأحدث

فاطمة أيت طالب - دبي -

لم تكن هواتف iPhone معروفة بعمر البطارية الطويل، ولكن يبدو أن هذا قد تغير إلى حد ما مع iPhone XR حيث تدعي شركة آبل أن iPhone XR هو الآيفون صاحب العمر الأطول على مستوى البطارية على الإطلاق. في الواقع، شركة آبل تؤمن بذلك لدرجة أنها قامت بإصدار إعلان ترويجي تفتخر فيه بعمر البطارية الطويل للهاتف iPhone XR.

ووفقا لوصف آبل : ” يتمتع iPhone XR بأطول عمر على مستوى البطارية مقارنة مع أي هاتف آيفون آخر. لذا، سواء كنت تقوم ببث مقاطع الفيديو أو تشاهد ألعاب حية أو تلعب لعبة، فسوف تفقد قوتك قبل أن يفقدها iPhone XR الخاص بك “. لقد ركزت شركة آبل كثيرًا على iPhone XR على الرغم من أنه ليس الهاتف الرائد للشركة.

ومع ذلك، فليس من الصعب معرفة السبب. كشفت التقارير الأخيرة أن iPhone XR يستحوذ بالفعل على المبيعات. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن سعر الهاتف أرخص بكثير من iPhone XS و iPhone XS Max، على الرغم من حقيقة أنه يقدم تقريبًا نفس الأداء مع بعض الحلول الجيدة نسبيًا.

يشمل ذلك الشاشة التي لا تزال تعتمد على تقنية LCD بدلاً من OLED، وإمتلاكه أيضًا لكاميرا واحدة في الخلف على عكس الهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max اللذان يمتلكان كاميرتين في الخلف. ومع ذلك، فقد سمعنا شائعات بأن هذا قد يتغير مع خليفة iPhone XR الذي سيحصل على كاميرا ثانية في الخلف.