Xiaomi ستبدأ قريبًا ببيع منتجاتها من خلال آلات البيع في الهند

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Xiaomi عن خططها لإنشاء أكشاك Xiaomi Mi Express في الهند. هذه عبارة عن آلات البيع التي يمكن للعملاء إستخدامها لشراء منتجات Xiaomi مباشرة، دون الحاجة إلى التعامل مع أي وسطاء. وستكون آلات البيع هذه موجودة في المدن الكبرى حيث توجد المناطق العامة والمساحات الكبيرة مثل الحدائق ومحطات المترو والمطارات ومراكز التسوق.

سيتمكن المستهلكون من شراء المنتجات بإستخدام بطاقات الإئتمان وبطاقات الخصم والدفع نقدًا. وتخطط شركة Xiaomi لتثبيت هذه الأكشاك على مدار الأشهر المقبلة والتوسع في نهاية المطاف لتشمل المزيد من المدن في جميع أنحاء البلاد.

تعتبر آلات البيع Xiaomi Mi Express خطوة أخرى من شركة Xiaomi لإزالة الوسيط من المعادلة وبيع المنتجات مباشرة إلى العميل. تقوم شركة Xiaomi بهذا بالفعل من خلال موقعها الرسمي Mi.com على شبكة الإنترنت وكذلك من خلال المتاجر الفعلية Mi Store التابعة لها. هذا يسمح للشركة ببيع منتجاتها بسعر أقل بكثير. وتتميز ألات البيع Xiaomi Mi Express بالفعالية من حيث التكلفة نظرًا لأنها لا تتطلب وجود مندوب مبيعات أو موظفين ويمكن للعملاء تشغيل الآلة بأنفسهم.

Advertisements

المزيد من المعلومات حول هذه الأكشاك ومواقعها ستكون متاحة في المستقبل القريب على الموقع الرسمي لشركة Xiaomi.