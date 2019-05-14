Lenovo تكشف عن أول حاسوب محمول قابل للطي، ويضم شاشة OLED بحجم 13.3 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي -

هو أمر لا مفر منه، وبالتالي هذا دفع شركة Lenovo اليوم للكشف عن أول حاسوب محمول قابل للطي في العالم. هذا الحاسوب المحمول القابل للطي يضم شاشة OLED مرنة بحجم 13.3 إنش ويعمل بنظام الأندرويد. شركة Lenovo ليست في عجلة من أمرها لإصدار هذا الجهاز، وستقوم بإجراء ضعف عدد الإختبارات المعتادة على الشاشة، وستقوم بإصدار هذا الحاسوب تحت إسم Lenovo ThinkPad X1 في النصف الأول من العام 2020.

شاشة OLED القابلة للطي المستخدمة في هذا الحاسوب المحمول هي من صنع شركة LG وتمتاز بدقة 2K كما أنها تنحني نحو الداخل للمزيد من الحماية. عندما تكون نصف مطوية، تعمل هذه الشاشة مثل حاسوب محمول بحيث يتم إستخدام النصف العلوي كشاشة، في حين يتم إستخدام النصف السفلي كلوحة مفاتيح .

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هذا الحاسوب المحمول القابل للطي يدعم أيضًا القلم الإلكتروني Wacom ويمكنك إستخدامه أيضًا مع لوحة مفاتيح لاسلكية عن طريق البلوتوث. وعلاوة على ذلك، فهذا الحاسوب المحمول القابل للطي يعتبر أصغر من حيث الأبعاد مقارنة مع حواسيب 13.3 إنش العادية، وعلى عكس حواسيب Lenovo Yoga Books، فبإمكانك إستخدام الشاشة كاملة.





لا نعرف الكثير عن المواصفات الأخرى بخلاف أنه سيعمل بمعالج من شركة Intel. ليست هناك أيضًا أي معلومات حول السعر، ولكن يجب أن تظهر هذه التفاصيل عندما يقترب موعد الإطلاق الرسمي للجهاز.