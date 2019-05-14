شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى نفسك من ثغرة واتس آب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تستخدم تطبيق واتس اب على أى جهاز ايفون أو أندرويد، فعليك تحديثه الآن، هذه هى النصيحة الرسمية من شركة فيس بوك، التى تمتلك تطبيق WhatsApp لجميع المستخدمين حول العالم، وذلك بعد اكتشاف ثغرة أمنية تؤثر على الجميع.

إذ يتأثر جميع مستخدمى واتس اب البالغ عددهم 1.5 مليار مستخدمًا بوجود ثغرة أمنية يُعتقد أن سببها شركة أمن واستخبارات إلكترونية إسرائيلية تسمى NSO، وقالت الشركة: "نعتقد أن عددًا محددًا من المستخدمين قد تم استهدافهم من خلال هذه الثغرة الأمنية من قبل ممثل سيبرانى متقدم".



ثغرة خطيرة في واتس اب

كيف تصيب ثغرة واتس اب المستخدمين؟

تنتشر برامج التجسس عبر التطبيق من خلال ميزة المكالمة الصوتية، حتى إذا لم يتم التقاط المكالمة الصوتية، ويمكن نقل برامج التجسس إلى المستلم.

ووضعت الشركة تحديثًا للبرنامج على الفور، ووفقًا لما تقوله، فإنهت تريد من جميع المستخدمين تحديث إصدارهم من التطبيق إلى الأحدث حتى يتم حمايتهم، ويقال إن الشركة قد نبهت المسؤولين فى وزارة العدل الأمريكية بعد اكتشاف الضعف فى أوائل مايو، وقالت واتس اب: "لقد أطلعنا عددًا من منظمات حقوق الإنسان على المعلومات التى نملكها، ونعمل معها لإخطار المجتمع المدنى".



تحديث واتس اب

كيف تحدث تطبيق واتس اب على هاتفك الآيفون؟

- إذا كنت تستخدم جهاز ايفون، فستحتاج إلى الانتقال إلى أيقونة متجر التطبيقات آب ستور على صفحتك الرئيسية.

- ثم اضغط فوق خيار "التحديثات" فى الجزء السفلى من الشاشة.

Advertisements

- ستظهر لك قائمة بالتحديثات "المعلقة" وكل ما عليك القيام به هو الضغط على زر تحديث بجوار واتس اب.

- لديك أيضا خيار "تحديث الكل" فى الأعلى.

كيف تحدث تطبيق واتس اب على هاتفك الأندرويد؟

إذا كنت تستخدم جهازًا يعمل بنظام التشغيل اندرويد، والذى يمكن تصنيعه بواسطة أى عدد من الشركات المصنعة المختلفة، فستكون العملية مشابهة جدًا.

- انتقل إلى متجر Google Play على الهاتف واضغط على القائمة الموجودة على الجانب الأيسر.

- حدد "التطبيقات والألعاب" وسترى قائمة بالتطبيقات التى قمت بتثبيتها.

- يجب أن يظهر واتس اب فى تلك القائمة مع علامة "تحديث" بجواره.

- اضغط فوق خيار التحديث وسيتم تنزيله وتثبيته تلقائيًا.