وذكرت الشركة أن الهجوم يحمل "كافة السمات المميزة لشركة خاصة تعمل مع الحكومات في مجال المراقبة".
وكان "واتساب" قد حث المستخدمين، الثلاثاء، على تحديث التطبيق بتنزيل أحدث نسخة منه بعد بلاغ بأن المستخدمين يمكن أن يتعرضوا لبرنامج تجسس خبيث على هواتفهم دون علمهم.
كانت هذه تفاصيل خبر واتساب تستنجد بوزارة العدل الأميركية بعد حادثة 'اختراق' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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