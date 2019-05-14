واتساب تستنجد بوزارة العدل الأميركية بعد حادثة 'اختراق'

وأضاف المتحدث أن الهجوم كان "متطورا جدا"، لكنه لم يفصح عن عدد المستخدمين المتضررين.

وذكرت الشركة أن الهجوم يحمل "كافة السمات المميزة لشركة خاصة تعمل مع الحكومات في مجال المراقبة".

وكان "واتساب" قد حث المستخدمين، الثلاثاء، على تحديث التطبيق بتنزيل أحدث نسخة منه بعد بلاغ بأن المستخدمين يمكن أن يتعرضوا لبرنامج تجسس خبيث على هواتفهم دون علمهم.

