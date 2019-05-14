بالفيديو: زوودمول أسهل وسيلة للتسوّق عبر الانترنت بأسعار مميّزة

زود مول موقع عراقي حقق انتشارا واسعا وسريعا بعد الاقبال عليه من قبل مختلف فئات المجتمع. البحث والتجوال لشراء أكثر من مليون منتج مختلف من بلدان عربية وعالمية، ميزة يقدمها التطبيق عبر قوائمه التي تضم مئات الاختيارات من البضائع المعروضة والمنتجات، كالملابس الرجالية والأجهزة الكهربائية والأكسسوارات والألعاب وغيرها.ولم يغب عن أذهان مؤسسي الموقع تقديمهم تسهيلات رائعة وتنزيلات وقسائم وعروض خاصة لمختلف البضائع، والتي يمكنهم من خلالها كسب ثقة المتبضعين وزيادة اعدادهم وجعلهم زبائن دائميين. أما بالنسبة للأسعار، فأقل ما يمكن وصفها بالمغرية داخل هذا التطبيق التي لن تجدها في سواه.

والجدير ذكره، أن التوصيل المجاني لغالبية المشتريات على الصفحة له حصة ايضا من التصميم الذي بات يوفر سهولة وسرعة بوصول منتجك اليك، ناهيك عن الحماية الأمنية المميزة للزبون الذي يرغب بالشراء من خلال نظام دفع آمن ومتطور عبر الإنترنت.



وتجدر الاشارة أن زود مول يعدّ من أبرز مواقع التسوق عبر الانترنت في العراق، اذ يهتم بالماركات المعروفة ذات الجودة والشهرة التي يفضلها المستهلك العراقي. فالتسوق عبر زود مول يجمع بين السهولة والراحة لشراء ما تحتاجه من أي مكان وفي أي زمان من دون أن تغادر بيتك. فكل ما عليك فعله أن تدخل التطبيق وتختار ما تريد من الأشياء التي تود اقتناءها.

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