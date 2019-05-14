شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تحجب الوصول إلى جميع إصدارات ويكيبيديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يعد الأشخاص فى الصين قادرين على الوصول إلى أى صفحات داخل موسوعة المعلومات "ويكيبيديا" من داخل البلاد، حيث بدأت الصين مؤخرًا فى حظر جميع الإصدارات اللغوية من الموسوعة الحرة على الإنترنت ويكيبيديا Wikipedia، وذلك بعد أن كان الحظر يشتمل فى السابق على إصدار اللغة الصينية من ويكيبيديا.

ووفقا لما نشرع موقع New York Post الأمريكى، فيظهر للمستخدمين الآن داخل الصين الذين يزورون الموقع جملة "خطأ فى الاتصال"، فيما يبدو أن الصين تمنع وصول المستخدمين إليها منذ 22 أبريل، وذلك بحسب خدمة مراقبة حظر الإنترنت فى جميع أنحاء العالم OONI التى يديرها مشروع Tor.

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ويعتقد بعض الخبراء أن الحظر الصينى قد يتزامن مع الذكرى الثلاثين لمذبحة ميدان تيانانمن، التى وقعت فى 4 يونيو 1989، وقد حظرت الحكومة الصينية بشكل عام جميع المناقشات المتعلقة بهذا الحدث، الذى أدى إلى استخدام السلطات الصينية للقوة العسكرية لسحق حركة مؤيدة للديمقراطية يقودها الطلاب.

ولم تعلق مؤسسة ويكيميديا غير الربحية، الواقع مقرها فى سان فرانسيسكو وتدير موسوعة ويكيبيديا، على الحظر حتى الآن.