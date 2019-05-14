شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة صناع Game of Thrones تظهر عند البحث عن "كتاب سيئون" على جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستخدم قناة على موقع Reddit تحمل اسم Freefolk ومخصصة لمسلسل Game of Thrones الشهير، محرك بحث جوجل لانتقاد الحلقات الأخيرة من الجزء الثامن من المسلسل الشهير "صراع العروش"، وعمل المسئولين على تلك القناة على خطة تؤدى إلى ظهور صناع المسلسل عندما يبحث أحد عن عبارة "كتاب سيئون" على جوجل.



نتائج بحث جوجل

ويعرف هذا الأمر بين المستخدمين باسم Google bombing، حيث يتم من خلاله نشر رسالة على موقع Reddit تحمل عبارات محددة، ويتفاعل عليها عدد كافٍ من الأعضاء بحيث تظهر بالقرب من أعلى نتائج بحث جوجل.



صناع المسلسل

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وخلال الأيام الماضية حدث ذلك مع منشور بعنوان Bad Writers وتم التصويت عليه بكثافة، وهو ما أدى إلى ظهور اسماء صناع المسلسل وصورهم عند البحث بعبارة "كتاب سيئون " على محرك البحث الأشهر فى العالم جوجل.

والفكرة بسيطة، لأن جوجل تقوم بفهرسة الصفحة التى تضم هذا المحتوى وإظهارها لأى شخص يبحث عن العبارة المرتبطة.

يذكر أن الحلقة الخامسة من مسلسل Game of Thrones تعرضت لبعض الانتقادات من الجمهور حول العالم، وقال البعض أن مستوى المسلسل تراجع وأصبح لا يتناسب مع توقعات المشاهدين، خاصة بعد الأخطاء المستمرة.