شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سائق "أوبر" يحتجز امرأتين داخل سيارته.. والشركة ترد: "غير مقبول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أنه ألقى القبض على سائق "أوبر" فى ولاية بنسلفانيا بعد أن حاول احتجاز اثنتين من السيدات داخل سيارته، وألقت الشرطة القبض على ريتشارد لوموتى البالغ من العمر 36 عامًا، وهو أستاذ مساعد فى جامعة ولاية بنسلفانيا، وتم اتهام لوموتى بتهمتين، وهم الاختطاف والتحرش.

ويأتى ذلك بعد أن أخبرت امرأتان الشرطة أن سائقهما فى أوبر التقطهما فى وقت مبكر من صباح يوم السبت لكنه لم يتبع طريق الـ GPS الخاص بالتطبيق إلى وجهتهما، كما علق السائق على مظهرهم.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، يُزعم أن سائق أوبر حاول قفل الأبواب الخلفية لسيارته، لكن إحدى النساء تمكنت من فتح الباب والقفز، قالت الشرطة إن المرأتين هربتا من السيارة وصرختا طلباً للمساعدة.

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وتمكنت الشرطة من التعرف على السائق والسيارة التى قادها باستخدام تطبيق Uber.

وقال المتحدث باسم أوبر "ما تم وصفه غير مقبول"، وتمت إزالة وصول السائق إلى التطبيق ونحن على استعداد للتعاون مع تطبيق القانون لدعم تحقيقاتهم."