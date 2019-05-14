تكنولوجيا: ابل تدفع تحديث iOS 12.3 للمستخدمين مع إصدار جديد من تطبيق TV

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل عن إطلاق تحديث iOS 12.3 للمستخدمين والذي يأتي بميزة رئيسية في تطبيق Apple TV الجديد، الذي يضم مجموعة من التحسينات مع تصميم جديد.

يأتي تحديث iOS 12.3 للمستخدمين اليوم بإصدار جديد من تطبيق Apple TV الذي ينطلق بتصميم جديد ومهام أكثر، حيث يمكن للمستخدمين الإشتراك في قنوات Apple TV مباشرة داخل التطبيق، كما تتيح ابل للمستخدمين الدفع للعروض المطلوبة فقط، كما يمكن تسجيل طلب مشاهدة العروض مباشرة داخل التطبيق.

كما تقدم ابل في تبويب “Watch Now” و “Up Next” محتوى مخصص للمستخدم وفقاً لتقنية خوارزمية التعلم المميزة بالذكاء الإصطناعي والتي تعمل على إختيار العروض وفقاً للمفضل للمستخدم من تاريخ البحث أو المشاهدة.

ومن المقرر أن يتوفر تطبيق Apple TV مع المميزات الجديدة في أكثر من 100 دولة حول العالم اليوم، كما يأتي تطبيق Apple TV بقسم مخصص للأطفال، يعمل على عرض الأفلام والعروض المميزة للأطفال في مختلف الأعمار.

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أيضاً من بين المميزات التي ينطلق بها تحديث iOS 12.3 مع تطبيق Apple TV في ميزة القنوات التي تتيح للمستخدمين التسجيل المباشر في القنوات المختلفة داخل التطبيق لمشاهدة العروض المفضلة لديهم، دون الحاجة إلى الخروج وإستخدام تطبيق أخر.

تحديث iOS 12.3 يدعم أيضاً AirPlay 2 لأجهزة التلفاز، وهي ميزة تتيح للمستخدمين إستخدام AirPlay 2 لعرض المحتوى على أجهزة التلفاز، ومن المقرر أن يتم دفع التحديث للمستخدمين في جميع أنحاء العالم اليوم.

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