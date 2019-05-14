الهاتف الرائد القادم من شركة Redmi سيصدر مع الدعم لنظام Android Q التجريبي

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان متوقعًا، فقد قامت شركة جوجل بالكشف عن كل شيء حول نظام Android Q القادم في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2019. وبعد ذلك، أعلنت شركة جوجل أن النسخة التجريبية من نظام Android Q ستكون متوفرة لنحو 21 هاتف ذكي من 13 شركة مصنعة، وهذا ما يعتبر مختلفًا كليًا عما كان يحدث في الأيام الخوالي عندما كانت إصدارات الأندرويد التجريبية متوفرة لأجهزة Google Pixel و Nexus فقط.

كل من Xiaomi Mi9 و Xiaomi Mi Mix 3 5G موجودان ضمن قائمة الأجهزة المؤهلة للحصول على تحديث Android Q التجريبي. ومع ذلك، إذا كانت تصريحات المدير العام للعلامة التجارية الصينية Redmi، السيد Lu Weibing صحيحة، فيبدو أن الهاتف الرائد المقبل لشركة Redmi سيكون مؤهلاً بدوره للحصول على نظام Android Q التجريبي بمجرد إطلاقه. وبالتالي، هذا يعني أن المشترين الأوائل لهاتف Redmi الرائد القادم سيكون بمقدورهم تجربة روم MIUI الذي يستند على نظام Android Q إذا كانوا يرغبون في ذلك.

تجدر الإشارة إلى نظام Android Q التجريبي للهاتفين Xiaomi Mi9 و Xiaomi Mi Mix 3 5G يأتي مع العديد من المشاكل المعروفة. ونحن نتوقع أن يكون هذا هو الحال أيضًا مع تحديث Android Q التجريبي للهاتف الرائد القادم من شركة Redmi. وعلى الرغم من أن معدل تبني الإصدارات الأحدث من نظام الأندرويد لا يزال بطيئًا، فنحن على الأقل بدأنا نرى ميزة Project Treble تؤثي ثمارها. وتجدر الإشارة إلى أن شركة Xiaomi لن تكون الشركة الوحيدة التي ستسفيد من التصميم المجزأ لنظام الأندرويد وواجهة النظام. الهواتف الرائدة التابعة لكل من Huawei و Honor مرشحة للحصول على تحديث Android Q بعد فترة قصيرة من وصول هذا التحديث لأجهزة Google Pixel.

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وبالنسبة للهاتف الرائد القادم من العلامة التجارية Redmi، فهو لا يزال غامضًا، ولكن التسريبات والشائعات السابقة ذكرت أنه سيضم المعالج Snapdragon 855، وشاشة بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD، وثلاث كاميرات في الخلف تضم الكاميرا الأساسية فيها مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB.