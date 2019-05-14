ظهور صورة رسمية للهاتف Realme X، وتعرض لنا الجهاز بلونين مختلفين

فاطمة أيت طالب - دبي - تتطلع شركة Realme إلى إحضار هاتف خالي من القطع أو الثقب على مستوى الشاشة مع الهاتف Realme يوم غد الأربعاء. بفضل وفرة التسريبات، فقد رأينا بالفعل كيف سيبدو الهاتف وحتى العلبة الخاصة به، والأن قامت العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo بنشر صورة رسمية للهاتف Realme X لأول مرة في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

هذه الصورة الرسمية تؤكد أن الهاتف Realme X سيأتي باللون الأبيض اللؤلؤي والأزرق المتدرج للأرجواني. وفي الواجهة الأمامية سيضم الهاتف Realme X شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بإطار نحيف جدًا في جميع الجوانب بإستثناء الذقن الذي يبدو بارزًا قليلاً. وفي الإطار العلوي للهاتف، هناك كاميرا أمامية منبثقة تمتاز بدقة 16 ميغابكسل. وفي الخلف هناك كاميرتين بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأنها تأتي أيضًا مرفقة مع فلاش LED.





الهاتف Realme X سيضم كذلك المعالج الثماني النوى Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 3680mAh تدعم تقنية الشحن السريع VOOC 3.0، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

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وعلاوة على ذلك، فالهاتف Realme X سيدعم كذلك DC وتكنولوجيا الصوت Dolby Surround Sound، كما أنه سيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ColorOS 6.0. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم العلامة التجارية الصينية بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme X جنبًا إلى جنب مع Realme X Lite يوم غد الأربعاء الموافق لـ 15 مايو بالعاصمة الصينية بكين. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.