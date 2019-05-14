HTC Exodus 1s سيكون هاتف منخفض التكلف سيستند على تكنولوجيا البلوكشين

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت شركة HTC بالفعل أنها ستقوم بإطلاق هاتف ذكي آخر يستند على تكنولوجيا البلوكشين لخلافة الهاتف HTC Exodus 1 الحالي. كشفت الشركة الآن عن بعض المعلومات الإضافية حول هذا الهاتف. في البداية، كشفت الشركة أن هذا الهاتف سيحمل إسم HTC Exodus 1s، وسيصل إلى السوق ليكون بمثابة نسخة أرخص من الهاتف HTC Exodus 1 الحالي والذي تم إطلاقه في العام الماضي.

صرح متحدث بإسم الشركة لموقع Engadget أنه من المقرر إطلاق الهاتف HTC Exodus 1s بحلول نهاية الربع الثالث من هذا العام. من المتوقع أن تتراوح التكلفة ما بين 250$ و 300$. لا توجد حاليًا الكثير من المعلومات حول مواصفات الهاتف وميزاته في الوقت الراهن، ولكن أكدت لنا شركة HTC أن الجهاز سيوفر جميع الميزات المتوقعة منه.

ما يعنيه هذا هو أن الهاتف HTC Exodus 1s سيكون قادرًا على العمل كواحدة من النقاط الموزعة التي تثبت وتتابع المعاملات على بلوكشين البيتكوين على الرغم من أنه لن يكون قادرًا على تعدين أي عملة رقمية بنفسه.

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ومع ذلك، أخبر كبير موظفي اللامركزية في شركة HTC، السيد Phil Chen، الكاتب أن الشركة ستعمل مع شركاء ” سيوفرون حلول للقيام بذلك “. وسيحصل الهاتف الجديد على دعم لتطبيق المحفظة HTC Zion Wallet والذي يمكن إستخدامه لإرسال العملات المتعددة وطلبها، مثل Bitcoin و Litecoin و Etherieum وغيرها من العملات الرقمية التي تستند على هذه الأخيرة.

ستكشف شركة HTC عن مواصفات الهاتف وتاريخ إصداره في المستقبل غير البعيد نظرًا إلى أن بضعة أشهر فقط هي التي تفصلنا عن الربع الثالث من هذا العام.