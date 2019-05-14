آبل تعلن إطلاق النسخة الجديدة كليًا من تطبيق Apple TV

أعلنت شركة آبل اليوم الاثنين عن إطلاق النسخة الجديدة كليًا من تطبيق خدمتها التلفازية “آبل تي في” Apple TV، وذلك تمهيدًا لإطلاق الخدمة “آبل تي في بلس” +Apple TV في وقت لاحق من العام الحالي.

وقالت الشركة الأمريكية في منشور على مدونتها: “يتوفر تطبيق Apple TV الجديد كليًا – جامعًا كل الطرق لمشاهدة التلفاز في تطبيق واحد – ابتداءً من اليوم في أكثر من 100 دولة عبر أجهزة آيفون، وآيباد، وآبل تي في، وبعض أجهزة التلفاز الذكية من سامسونج”.

وأضافت آبل أن الإصدار الجديد من التطبيق يأتي كجزء من التحديث الجديد لنظام iOS 12.3، و tvOS 12.3، وهو يتيح لهم الاشتراك في قنوات “آبل تي في” من التطبيق مباشرةً، ليدفعوا مقابل القنوات التي يريدون مشاهدتها فقط.

وكانت آبل قد أعلنت عن تطبيق Apple TV الجديد كليًا خلال مؤتمر عقدته أواخر شهر آذار/ مارس الماضي. وهو يمتاز عن الحالي بعدد من المزايا، مثل: تمكين ما يصل إلى 6 من أفراد الأسرة – من خلال خاصية “الاشتراك الأسري” Family Sharing – بمشاركة الاشتراك بقنوات Apple TV، باستخدام مُعرِّفات آبل Apple ID الخاصة بهم.

وقالت آبل إنه يمكن للمشتركين مشاهدة وتنزيل العروض والأفلام للمشاهدة عبر الإنترنت، أو بدون اتصال، على حد سواء. واعتبارًا من اليوم أيضًا يمكن للمستخدمين في جميع أنحاء العالم التمتع بتوصيات مقدمة خصيصًا لهم للعروض التلفازية، والأفلام من أكثر من 150 تطبيق فيديو، وخدمة بث، وأكثر من 100,000 فيلم وعرض من خدمة “آيتونز” iTunes، وذلك لاستعراضها، أو استئجارها، أو شرائها.

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أما قسم “المشاهدة الآن” Watch Now، فهو يتضمن تبويبًا جديدًا اسمه “التالي” Up Next، حيث يمكن للمستخدمين العثور ومشاهدة العروض المفضلة بسرعة، مع إمكانية المزامنة عبر الأجهزة.

ويتضمن التطبيق الجديد أيضًا قسمًا جديدًا للأطفال، حيث تُقدَّم العروض والأفلام، التي يختارها محررو آبل للأطفال من كل الأعمار. وهناك أيضًا قسم “الرياضة” الذي يسهل العثور على المباريات والأحداث الرياضية المفضلة بسهولة.