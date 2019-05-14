5 أدوات جديدة من جوجل للحفاظ على خصوصية وأمان المستخدمين

أعلنت شركة جوجل مؤخرًا عن بعض الأدوات الجديدة، والتي من شأنها أن تُساعد في الحفاظ على خصوصية وأمن المستخدمين، وذلك بمختلف المنتجات، والخدمات التي توفرها.

سواء كنت تستخدم بحث جوجل بلغتك المحلية، أو تبحث عن أسرع طريق للعودة إلى المنزل باستخدام تطبيق الخرائط، فسيتطلب الأمر استخدام الكثير من بياناتك الشخصية، لتكون منتجات، وخدمات جوجل أكثر فائدة لك، ولذلك يجب أن تكون على دراية بنوعية البيانات التي تستخدمها جوجل، واتخاذ خيارات الخصوصية المناسبة لك.

فيما يلي 5 أدوات جديدة من جوجل للحفاظ على خصوصية المستخدمين:

1- الوصول إلى حسابك في جوجل بنقرة واحدة:

يقول إريك ميريليا Eric Miraglia؛ مدير قسم إدارة المنتجات، والخصوصية، وحماية البيانات في جوجل: “يجب أن تكون ضوابط الخصوصية سهلة الاستخدام، قبل بضع سنوات قدمنا حساب جوجل؛ لتوفير عرض شامل للمعلومات – التي قمت بمشاركتها، وحفظها مع جوجل – ومكان واحد للوصول إلى إعدادات الخصوصية والأمان لبياناتك”.

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تتيح لك أدوات التحكم في التشغيل والإيقاف، تحديد النشاط الذي تريد حفظه في حسابك لجعل المنتجات أكثر فائدة. يمكنك أيضًا اختيار الأنشطة، أو فئات المعلومات التي تريد حذفها من جميع المنتجات والخدمات.

نظرًا لتزايد عدد منتجات جوجل، ولتسهيل العثور على عناصر التحكم هذه، ستجد صورة حساب جوجل الخاص بك تَظهر في الزاوية العلوية اليمنى، عبر منتجات مثل: جيميل Gmail، وجوجل درايف، وجهات الاتصال، وخدمة الدفع Google Pay، وللوصول بسرعة إلى عناصر التحكم في الخصوصية الخاصة بك، ما عليك سوى النقر على صورتك واتباع الرابط إلى حسابك.

كما سيصل هذا الخيار إلى المزيد من المنتجات خلال هذا الشهر، بما في ذلك: البحث، والخرائط، ويوتيوب، ومتصفح كروم، ومساعد جوجل الصوتي، والأخبار.

2- سهولة إدارة بياناتك:

في العام الماضي؛ سهلت جوجل عليك اتخاذ القرارات بشأن بياناتك مباشرةً داخل البحث، فبدون ترك البحث الذي تقوم به على محرك جوجل، يمكنك مراجعة وحذف نشاط البحث الأخير الخاص بك، والوصول السريع إلى عناصر التحكم في الخصوصية الأكثر صلة في حسابك، ومعرفة المزيد حول كيفية تعامل خدمة البحث مع بياناتك.

وفي العام الحالي سهلت جوجل إدارة بياناتك في الخرائط، والمساعد الصوتي، ويوتيوب، فعلى سبيل المثال؛ ستتمكن من مراجعة وحذف بيانات نشاط موقعك مباشرة في خرائط جوجل، ثم العودة بسرعة إلى اتجاهاتك.

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3- حذف سجل المواقع، وأنشطة الويب تلقائيًا:

أعلنت جوجل مؤخرًا عن عنصر تحكم جديد يتيح لك اختيار حد زمني لمقدار الوقت الذي ستُحفظ فيه بيانات سجل المواقع الجغرافية، وأنشطة الويب، والتطبيقات القديمة – خلال فترات زمنية تتراوح بين 3 و 18 شهرًا – وستُحذف أي بيانات أقدم من ذلك تلقائيًا من حسابك، إذا اخترت ذلك.

4- وضع التصفح الخفي في تطبيقات جوجل:

منذ إطلاق جوجل لوضع التصفح الخفي Incognito mode في متصفح كروم، وفرت لك تصفح الإنترنت دون حفظ نشاطك في المتصفح أو الجهاز. نظرًا لأن الهواتف الذكية أصبحت هي الطريقة الأساسية للوصول إلى الإنترنت خلال هذه الأيام، فقد عملت جوجل على إضافة وضع التصفح الخفي في تطبيقاتها الأكثر شعبية، فهو متوفر بالفعل على يوتيوب، وقريبًا سيكون في الخرائط والبحث.

يمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال الضغط على صورة ملفك الشخصي لتشغيله، أو إيقاف تشغيله، وعندما تقوم بتشغيل وضع التصفح الخفي في الخرائط ، فلن يُحفظ نشاطك – مثل الأماكن التي تبحث عنها، أو الاتجاهات التي تؤدي إليها – في حساب جوجل الخاص بك.

5- أمان أقوى عبر منتجات ومنصات جوجل:

يقول إريك: “بياناتك لا تعتبر خاصة إذا لم تكن آمنة، لقد استثمرنا دائمًا في كل ما يوفر الحماية لمستخدمينا، فمثلًا: وفرنا لهم خدمة التصفح الآمن، التي تحمي حوالي 4 مليارات جهاز يوميًا، كما نقوم بحظر أكثر من 100 مليون محاولة من رسائل البريد العشوائي، والتصيّد في جيميل يوميًا”.

توفر مفاتيح الأمان الفعلية أقوى أشكال المصادقة الثنائية 2FA ضد هجمات الخداع، ومن الآن يمكنك استخدام أي هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد نوجا 7.0 Android Nougat، أو أي إصدار أحدث، كمفتاح أمان فعلي للمصادقة الثنائية، مما يجعل هذه الميزة متاحة لأكثر من مليار جهاز متوافق.

تستخدم جوجل في هذه الميزة بروتوكولات المصادقة FIDO، و WebAuthn، للتحقق المزدوج من هويتك عند دخولك إلى حساباتك.

شروط تفعيل استخدام هاتفك الذكي كمفتاح أمان: