تويتر تكشف عن خلل شارك بيانات الموقع لمستخدميها على iOS

قالت شركة تويتر يوم الاثنين إنها قد تكون جمعت وشاركت عن غير قصد بيانات المواقع الخاصة ببعض المستخدمين الذين يستخدمون تطبيقها من خلال أجهزة آبل؛ مع شريك إعلاني.

وفي بيان على مدونتها، أوضحت تويتر أن البيانات التي جُمعت لم يُحتفظ بها، إنما كانت موجودة فقط في أنظمتها لمدة قصيرة، وقد أبلغت المستخدمين الذين تأثرت حساباتهم بأنه قد أُصلح الخلل.

وقالت الشركة: إن الشريك الإعلاني الذي شُورِكت معه معلومات الموقع لم يصل إلى بيانات، مثل: المُعرف الشخصية للمستخدمين، أو إي معلومات أخرى تخص الحساب ويمكن أن تكشف عن هوية المستخدمين.

ووفقًا لتويتر، فإن الخلل قد أثر على كل مستخدم لتطبيقها على نظام “آي أو إس” كان قد فعَّل ميزة تحديد المواقع بدقة. وإن المستخدم يملك أكثر من حساب على تويتر، فإن تفعليها على أحد تلك الحسابات كفيل بمشاركة معلومات الموقع من الحسابات الأخرى.

وقال تويتر في بيانها: “لقد أصلحنا هذه المشكلة ونعمل بجد للتأكد من عدم تكرار حدوثها مرة أخرى”. وأضافت: “لقد تواصلنا أيضًا مع الأشخاص الذين تأثرت حساباتهم لإعلامهم بأنه قد أُصلح الخلل”.

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يُشار إلى أن هذا هو الخلل الرابع الذي تكشف عنه تويتر خلال السنة الماضية، ففي شهر كانون الثاني/ يناير الماضي كشفت الشركة عن خلل تسبب في الكشف عن تغريدات مستخدمي تطبيق على نظام أندرويد المحمية منذ عام 2014.

وفي شهر أيلول/ سبتمبر 2018، أعلنت تويتر عن خلل نجم عنه إرسال رسائل المستخدمين الخاصة إلى المطورين لم يكن من المفترض بهم تلقيها. وفي شهر أيار/ مايو 2018، حذرت تويتر مستخدميها من وجود خلل أدى إلى تخزين كلمات المرور الخاصة بهم في شكل نص عادي.