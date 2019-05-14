رويترز: فيسبوك قد توضع تحت إشراف لجنة التجارة الفيدرالية 20…

أفادت وكالة رويترز يوم الاثنين بأن شركة فيسبوك تتجه إلى إبرام اتفاق مع الحكومة الأمريكية بشأن سياسات وممارسات الخصوصية؛ يضعها تحت إشراف لجنة التجارة الفيدرالية لمدة 20 عامًا.
وأشارت رويترز إلى أنه كان يُتوقع أن يُبرم الاتفاق بين فيسبوك والمشرعين الأمريكيين قريبًا، خاصةً بعد أن رصدت الشركة مبلغ 3 مليارات دولار أمريكي مقابل التسوية.
ولكن مصدرين من مصادر الوكالة قالا يوم الاثنين: إن الاتفاق ليس متوقعًا خلال الأسبوع الحالي. وقال أحد المصدرين: إن الإعلان عن تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية قد يكون بعد شهر.
وتحقق لجنة التجارة الفيدرالية في مزاعم مفادها أن فيسبوك فشلت في الالتزام بقرار الموافقة لعام 2011، الذي يفرض عليها حماية خصوصية المستخدمين.
وتُتهم أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم بأنها شاركت – على نحو غير لائق – معلومات تخص 87 مليونًا من مستخدميها مع شركة الاستشارات السياسية البريطانية “كامبردج أناليتيكا” Cambridge Analytica. وقد قالت فيسبوك الشهر الماضي: إن التسوية قد تترواح بين 3 مليارات و5 مليارات دولار أمريكي.
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وكانت صحيفة سياسية أمريكية قد أفادت مطلع شهر أيار/ مايو الجاري بأن شركة فيسبوك، وهيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية تجريان مفاوضات بشأن تسوية ممكنة، قد تطالب الشركة بإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الخصوصية، واتخاذ خطوات أخرى لحماية المستخدمين.
ونقلت صحيفة “بوليتيكو” Politico عن مصدرها أن الخطوات ستشمل تعيين مسؤول خصوصية معتمد من الحكومة الفيدرالية، على أعلى مستوى في فيسبوك، وإنشاء لجنة مراقبة للخصوصية، قد تشمل أعضاء مجلس إدارة فيسبوك. وذكر التقرير أيضًا أن مارك زوكربيرج – رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لفيسبوك – سوف يتولى دور “موظف مراقبة الامتثال المعين”، الذي سيكون المسؤول عن تنفيذ سياسات الخصوصية للشركة.
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