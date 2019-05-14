لينوفو تعلن عن أول حاسوب محمول قابل للطي في العالم

كشفت شركة لينوفو يوم الاثنين – خلال مؤتمر خاص أقامته في الولايات المتحدة – عن حاسوب محمول يمتاز بشاشته القابل للطي، لتنضم بذلك إلى ركب الشركات الأخرى التي ترى في الهواتف والحواسيب القابلة للطي ابتكارًا واعدًا في سوق يشهد ركودًا.

وقالت الشركة الصينية إن النموذج الأولي الجديد هو “أول حاسوب شخصي قابل للطي في العالم”. ولم تكشف لينوفو عن اسم خاص للجهاز، ولا عن سعره، أو موعد طرحه في الأسواق، ولكنه سيكون جزءًا من السلسلة الجديدة من حواسيب “ثينك باد إكس1” ThinkPad X1 التي يُتوقع إطلاقها في عام 2020.

ومع أن الحواسيب المحمولة الحالية تعد حواسيب شخصية قابلة للطي، إلا أن لينوفو تعني بما تصفه “أول حاسوب قابل للطي”: أن الشاشة تمتد على كامل الجهاز ويمكن طيها، على غرار ما كشفت عنه شركتا سامسونج وهواوي في مجال الهواتف الذكية.

وتأمل لينوفو في أن تشحن مليون وحدة من حاسوبها القابل للطي خلال السنة الأولى من إطلاقه. وقالت: “فيما يتعلق بالتوافر العالمي، سوف نتبع قدرات الإطلاق ذاتها التي نتبعها مع حواسيب ThinkPad X1”.

وكشف مسؤول بالشركة لموقع VentureBeat التقني أن لينوفو بدأت العمل على تطوير الحاسوب منذ سنوات عديدة مع شركائها في إنتل، ومايكروسوفت، وإل جي”.

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وعن علاقة الشركات الثلاث بالحاسوب، فقد أوضح المسؤول أن الجهاز سوف يعمل بمنصة خاصة بالتعاون مع إنتل، في حين ستعمل مايكروسوفت على جعل نظام ويندوز يقدم أفضل تجربة مع الشاشة القابلة للطي.

أما إل جي فسوف تنتج تلك الشاشة القابلة للطي، التي سوف تأتي بقياس 13.3 بوصة، وهي من نوع OLED وبدقة 2K مع نسبة أبعاد 4:3. وهي بطبيعة الحال لمسية تمتاز أيضًا بدعم استخدام قلم إلكتروني.