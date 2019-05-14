تكنولوجيا: ThinkPad X1 أول جهاز حاسب محمول قابل للطي من لينوفو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو عن أول جهاز حاسب محمول في العالم يتميز بتصميم الشاشة القابلة للطي ThinkPad X1 حيث يأتي بشاشة OLED 2K.

في الوقت الذي ينافس فيه عمالقة تصنيع الهاتف لإطلاق الهواتف القابلة للطي إلى الأسواق، قدمت العملاق الصيني لينوفو جهاز حاسب محمول ThinkPad X1 يأتي كأول إصدار في العالم من الأجهزة المميزة بالشاشة القابلة للطي.

ولقد تم تصنيع شاشة جهاز ThinkPad X1 القابل للطي بالتعاون بين كلاً من لينوفو وLG Display، حيث تدعم شاشة الجهاز الطي إلى النصف ليتم خفض عرض الجهاز بنسبة 50%.

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ولقد أكدت لينوفو على أن جهاز ThinkPad X1 يدعم الطي بحجم كتاب، حيث يمكن أن يدعم المستخدمين في مجال العمل بالتنقل السريع بشكل جيد.

يذكر أن شركة لينوفو لم تقدم الكثير من التفاصيل حول جهاز ThinkPad X1 ومواصفات الجهاز أو مستوى التسعير الذي ينطلق به إلى الأسواق، إلا أن التوقعات تشير إلى خطط الشركة للكشف عن تفاصيل مواصفات هذا الجهاز وسعره خلال العام المقبل.

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