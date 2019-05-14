تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن هاتف Y9 Prime 2019 بسعر 969 ريال سعودي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي الآن عن هاتف Y9 Prime 2019 الذي يأتي بكاميرة أمامية منبثقة، وإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، كما يتوفر للحجز المسبق اليوم في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط بسعر 969 ريال سعودي.

يأتي هاتف Y9 Prime 2019 بشاشة TFT LCD مميزة بحجم 6.59 إنش، كما يتميز بجودة عرض FULL HD بلس بدقة 2340 في 1080 بيكسل،كما يتميز الهاتف بأبعاد 19:5:9 مع تصميم بزجاج منحني 2.5D.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Kirin 710 المميزة بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع كرت شاشة ARM Mali-G51 MP4، كما يضم ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

ويضم هاتف Y9 Prime 2019 كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل ومستشعر 8 ميجا بيكسل مميز بعدسات ذات زوايا واسعة جداً، وأخر 2 ميجا بيكسل يدعم عمق التصوير، بينما تأتي الكاميرة الأمامية مع مستشعر 16 ميجا بيكسل بتركيز ثابت.

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ويأتي هذا الإصدار بواجهة EMUI 9 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 9 Pie، كما يضم منفذ USB C، ويأتي بقدرة بطارية 4000 mAh، كما يتميز بقياسات 163.5 في 77.3 في 8.8 مم مع وزن 196.8 جرام.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Y9 Prime 2019 بألوان الأسود Midnight، والأخضر Emerald، إلى جانب اللون الأزرق Sapphire، حيث يتوفر للحجز المسبق اليوم في أسواق الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية بسعر 969 ريال سعودي أو 260 دولار، على أن يبدأ شحن الهاتف في 23 من مايو.

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