الكشف عن تفاصيل جديدة حول شاشة الهاتف Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم الحصول على بعض الأدلة التي تؤكد بأن الهاتف Galaxy Note 10 سيأتي بدوره مع شاشة تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 19:9 على غرار هواتف Galaxy S10 الحالية، ولكن على عكس الهاتف Galaxy Note 9 الذي جاء مع شاشة تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 18.5:9. وعلى ما يبدو، هذا التغيير في أبعاد الشاشة ناجم عن إستخدام الثقب في الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية.

التقارير السابقة ذكرت أننا سنرى Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Pro هذا العام، وكلاهما سيحصلان على نسختين، واحدة تدعم 4G والأخرى تدعى 5G. وعلى ذكر ذلك، فقد تم اليوم رصد النسخة التابعة لشركة الإتصالات الأمريكية Verizon من الهاتف Galaxy Note 10 Pro في قاعدة بيانات منصة إختبارات الأداء HTML5test.

إستنادًا إلى الشائعات، سيحصل الهاتف Galaxy Note 10 على شاشة بحجم 6.28 إش، في حين سيحصل الهاتف Galaxy Note 10 Pro على شاشة بحجم 6.75 إنش. وعلى إفتراض أن شاشات هذين الهاتفين ستحتفظ بدقة +QuadHD، فإن درجة وضوح هذه الشاشات ستبلغ 1440×3040 بكسل.

Advertisements

بإستخدام درجة الوضوح هذه، يمكننا حساب كثافة البكسلات في الشاشتين. وبالنسبة لشاشة الهاتف Galaxy Note 10، فهي ستمتاز بكثافة بكسلات تبلغ 536 بكسل في كل إنش، في حين ستمتاز شاشة الهاتف Galaxy Note 10 Pro بكثافة بكسلات تبلغ 498 بكسل في كل إنش. وتكشف المعلومات المدرجة في قاعدة بيانات HTML5test أيضًا أن الهاتف سيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie، وهذا ليس أمرًا مفاجئًا.