شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعتذر: خطأ تسبب فى مشاركة موقع بعض مستخدمينا على IOS مع جهة أخرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر تويتر بعد أن تسبب خطأ فى مشاركة بيانات الموقع الخاصة بأجهزة iOS، إذ قال موقع التواصل الاجتماعى إنه اكتشف أنه يجمع عن غير قصد بيانات موقع مستخدمى iOS ويشاركها مع أحد شركائه الموثوق بهم.
وأكد تويتر أنه لم يتم الاحتفاظ ببيانات الموقع وتم حذفها منذ ذلك الحين، كما أثر هذا الخطأ على المستخدمين الذين لديهم حسابات متعددة على تطبيق تويتر بنظام IOS، واشتركوا فى ميزة مشاركة موقعهم الدقيق فى حساب واحد.
وقالت الشركة "ربما قمنا بجمع بيانات الموقع عن طريق الخطأ عندما كنت تستخدم أى حساب (حسابات) أخرى على نفس الجهاز الذى لم تقم بتشغيل ميزة الموقع الدقيق له".
وأوضح تويتر أيضًا أنه أرسل بطريق الخطأ بيانات موقع المستخدم إلى "شريك موثوق به"، وأضافت الشركة أن بيانات الموقع التى تمت مشاركتها لم تكن "دقيقة" وتم "إخفاؤها" فقط لتضمين بيانات مثل الرموز البريدية والمدن الدقيقة داخل مساحة خمسة كيلومترات.
وأوضحت الشركة أن بيانات الموقع هذه لا يمكن استخدامها لتحديد عنوان أو لتحديد تحركاتك الدقيقة.
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