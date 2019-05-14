تكنولوجيا: تطبيق واتساب يحث المشتركين على تحديثه بعد بلاغ عن برنامج تجسس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث تطبيق واتساب التابع لفيسبوك اليوم الثلاثاء المستخدمين على تحديث التطبيق بتنزيل أحدث نسخة منه بعد بلاغ عن أن المستخدمين يمكن أن يتعرضوا لبرنامج تجسس خبيث على هواتفهم دون علمهم. وقال متحدث "واتساب يشجع الناس على تحديث التطبيق بتنزيل أحدث نسخة منه وتحديث نظام تشغيل الهاتف المحمول نفسه لحمايتهم من أشكال استغلال موجهة ومصممة لاختراق المعلومات المخزنة على أجهزة الهاتف المحمول". وأضاف "نعمل باستمرار مع شركائنا فى الصناعة على تقديم أحدث التعزيزات الأمنية لحماية مستخدمينا".

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