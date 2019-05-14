شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 20 دولارا فى الساعة.. فيس بوك يرفع الحد الأدنى لرواتب عمال النظافة والأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر فيس بوك رفع الحد الأدنى للأجور لجميع موظفيها بالولايات المتحدة، استجابة لتكاليف المعيشة المتزايدة، بعد أن تعرضت الشركة لانتقادات مكثفة بشأن معاملة الموظفين العاديين وأجورهم.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، رفعت الشركة الحد الأدنى للأجور إلى 20 دولارًا فى الساعة فى منطقة خليج سان فرانسيسكو ونيويورك وواشنطن.

وقالت الشركة إنه من الواضح أن 15 دولارًا فى الساعة لن تلبى احتياجات العمال الذين توظفهم عبر شركات أخرى، تابعة لجهات خارجية للعمل كطباخين أو عمال نظافة أو حراس أمن أو سائقين.

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وأكدت الشركة أنها ستدفع 22 دولارًا على الأقل فى الساعة لمراجعى المحتوى فى منطقة باى، ومدينة نيويورك وواشنطن، و20 دولارًا فى الساعة لأولئك الذين يعيشون فى سياتل و18 دولارًا فى الساعة لجميع مناطق الأخرى فى الولايات المتحدة.

وقالت فيس بوك بمنشور: "بعد مراجعة عدد من العوامل، بما فى ذلك إرشادات الجهات الخارجية، نلتزم بمعايير أعلى تعكس تكاليف المعيشة المحلية بشكل أفضل".

كما رفع فيس بوك آخر الحد الأدنى للأجور للعاملين بعقود فى عام 2015 إلى 15 دولارًا فى الساعة فى محاولة لتضييق الفجوة الآخذة فى الاتساع بين النخبة فى قطاع التكنولوجيا والعمال ذوى الأجور المنخفضة.

وأوضح أنه سينفذ هذه التغييرات التى أعلن عنها يوم الاثنين بحلول منتصف العام المقبل، مع العمل على تطوير معايير مماثلة للدول الأخرى.