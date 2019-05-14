شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة بديلة لـPUBG تحقق 14 مليون دولار فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن اللعبة الجديدة التى طرحتها شركة Tencent كبديل للعبة بابجى فى الصين، أصبحت على عرش قائمة الألعاب الأكثر نمو فى فئة battle royale من حيث إجمالى الأرباح على متجر آب ستور التابع لشركة أبل خلال أول 72 ساعة من إطلاقها.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد كشف شركة تحليل التطبيقات Sensor Tower الأمريكية، أن مستخدمى App Store فى الصين أنفقوا أكثر من 14 مليون دولار على اللعبة التى تحمل اسم Game for Peace وذلك من خلال عمليات الشراء داخل التطبيق، حيث كانت شركة ألعاب الفيديو الصينية قد أغلقت نسختها التجريبية من لعبة PUBG العالمية الرائجة فى الصين الأسبوع الماضى ونقلت المستخدمين إلى لعبة فيديو وطنية أكثر تشابهًا.

لكن تينسنت لم تعلق على الأمر حتى الآن، فيما كشف تقرير Sensor Tower أيضًا إن المبلغ الذى كسبته "لعبة Game for Peace" خلال الأيام الثلاثة الأولى كان نحو ستة أضعاف إجمالى ما ينفقه المستخدمون على PUBG فى البلدان الأخرى حيث يتوفر اللعب.