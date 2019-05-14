كتب محمود راغب
كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، فى ظل الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد وتضرب معظم أنحاء الجمهورية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هناك ارتفاع كبير فى درجات الحرارة يصل ذروته غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة بين 39 لـ 40 درجة.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، ليسود طقس مائل...
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: الأربعاء والخميس ذروة الموجة الحارة والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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