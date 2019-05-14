كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أول صالة جيم بتقنية الواقع الافتراضي في العالم

قد تصبح ممارسة التمارين الرياضية بمختلف أنواعها أكثر سهولة قريباً، بفضل أول صالة ألعاب رياضية افتراضية في العالم.

تم افتتاح صالة “بلاك بوك في آر” الرياضية الافتراضية مؤخراً في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، واعتبرت أول صالة من نوعها في العالم.

وتوفر الصالة عدة غرف لممارسة التمارين الرياضية، تحتوي كل منها على أجهزة خاصة توفر للمتدربين فرصة لممارسة التمارين الرياضية عبر بيئة افتراضية من ألعاب الفيديو، تمكنهم من التنافس مع أنفسهم ومع متدربين آخرين.

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ويتعين على المتدرب ارتداء سماعة رأس خاصة، وجهاز يقوم بتعقب وضعية المتدرب أثناء ممارسة التمارين على الآلات، حيث يتم إنشاء عالم افتراضي جديد بالكامل من حول المتدرب، يمنحه شعوراً بالراحة وينسيه مشقة التمارين التي يقوم بها، وفق ما نقل موقع “إن دي تي في” الإلكتروني.