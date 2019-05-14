خليفة الهاتف iPhone XR سيأتي بلونين جديدين في النصف الثاني من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من الميزات الرئيسية للهاتف iPhone XR هي قدومه بتشكيلة واسعة ومختلفة من الألوان الزاهية، والآن يقال أن شركة آبل تعمل على تحسين ذلك مع خليفته الذي من المفترض أن يصل في النصف الثاني من هذا العام. ووفقا للتقرير الذي صدر اليوم، فيبدو أن خليفة iPhone XR سيحصل على لونين جديدين سيحلان محل إثنين من الألوان الحالية.

ووفقا لمصدر موثوق، فيبدو أن خليفة iPhone XR والمعروف حاليًا بإسم iPhone XR 2019 سيحصل على اللونين الأخضر والأرجواني مكان اللونين المرجاني والأزرق. ومن المثير للإهتمام أن نجد الصور الحاسوبية التي ظهرت في الأسبوع الماضي تُظهر لنا خليفة iPhone XR باللون الأزرق والأصفر والأبيض والأحمر.

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إنه لأمر رائع أن نرى شركة آبل تخرج عن النمط الأسود والأبيض الممل حتى لو كان ذلك من أجل الهاتف الأرخص في التشكيلة. سوف نرى ما إذا كان اللونين الأخضر والأرجواني الجديدين سيقنعان المزيد من العملاء لشراء خليفة iPhone XR عندما يصل في الجزء الأخير من هذا العام.