الرئيس التنفيذي لشركة آبل يعتقد أنه ينبغي تعليم البرمجة للأطفال في سن مبكرة

فاطمة أيت طالب - دبي - لم يكن الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook خجولاً في التعبير عن رأيه بضرورة تعليم البرمجة للأطفال في المدارس. في الواقع، إتضح في الأونة الأخيرة أن السيد Tim Cook يعتقد بأنه يجب أن يتم تدريس البرمجة في سن مبكرة وأن الذهاب إلى الجامعة والدراسة لمدة أربع سنوات لتصبح بارعًا في البرمجة ليس ضروريًا.

أدلى السيد Tim Cook بهذه التصريحات عندما إلتقى مع Liam Rosenfeld البالغ من العمر 16 عامًا والذي يعتبر واحدًا من الفائزين بالمنحة لحضور مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2019 المقرر عقده في الشهر المقبل. أثناء حديثه مع موقع TechCrunch، إستخدم السيد Tim Cook المراهق Liam Rosenfeld كمثال على الكيفية التي يمكن بها تعليم البرمجة للأطفال وبناء مهاراتهم بشكل تدريجي بدلاً من الذهاب إلى الجامعة والدراسة لأربع سنوات لتصبح ماهرًا في المهنة.

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ووفقا للسيد Tim Cook، فقد صرح بالقول : ” لا أعتقد أن الحصول على شهادة السنوات الأربعة من التعلم أمر ضروري لتكون بارعًا في البرمجة. أعتقد أن هذه وجهة نظر تقليدية قديمة. ما إكتشفناه هو أنه إذا استطعنا تدريس البرمجة في الصفوف الأولية، وواجهوا الصعوبات خلال سنوات المدرسة الثانوية بحلول الوقت الذي يتخرج فيه أطفال مثل Liam Rosenfeld، فإنهم سيتمكنون بالفعل من برمجة التطبيقات التي يمكن وضعها في متجر App Store “.

هذا لا يعني بأن Tim Cook لا يعتقد بأن الدرجات العلمية غير ضرورية، ولكنه يشير إلى أنه من المحتمل أن يؤدي تدريس لغة البرمجة في سن مبكرة إلى جعل عملية التعلم أكثر كفاءة. تحاول آبل القيام بدورها في تشجيع الأطفال على البرمجة من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك إطلاق تطبيق Swift Playgrounds الذي يُعلم الأطفال أساسيات البرمجة.