انت الان تتابع تفاصيل خبر "مرسيدس بنز" تنوي التحول إلى المحركات النظيفة عام 2039 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 11:52 صباحاً - أعلنت شركة مرسيدس بنز الألمانية العملاقة، اليوم الثلاثاء، أنها تريد التوقف عن بيع سيارات محركات الاحتراق التقليدية بحلول عام 2039، وتعتزم بيع سياراتها الجديدة في جميع أنحاء العالم بحلول ذلك الوقت لتصبح خالية تماماً من انبعاثات الكربون.

وقال أولا كالينيوس، الرئيس الحالي لأبحاث مرسيدس: "نهدف إلى الحصول على أسطول سيارات ركاب جديد خالٍ من الكربون خلال 20 عاماً".

وأضاف: "إن جميع طرازات مرسيدس ستكون كهربائية أو هجينة خلال عقدين من الزمن، لكن هناك طرق مختلفة لتنفيذ ذلك".

ينصبّ تركيز الشركة الحالي على استخدام البطاريات في السيارات الكهربائية، لكن الشركة تبحث أيضاً عن حلول أخرى.

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وتبيّن الشركة أنه لا أحد يجزم بأنواع المحركات أو المكونات التي ستستخدم بعد 20 عاماً، لذا تركت الشركة باب الاقتراحات والتطوير مفتوحاً.

وقالت: "إن الوقود الصناعي الذي يُنتج الآن باستخدام الطاقة المتجددة يجب أن يسمح للسيارات الهجينة بالعمل دون انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، لكن هذه الأنواع من الوقود لم تُطرح في السوق بعد".

وتهدف مرسيدس إلى تحقيق نسبة 50% من مبيعات السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، وتعد بخفض انبعاث ثاني أوكسيد الكربون في مصانعها الأوروبية بنسبة كبيرة بحلول عام 2022.

تأتي هذه التغيرات بعد إقرار الاتحاد الأوروبي عقوبات مالية صارمة لغرض تقليل انبعاثات الكربون في الجو.