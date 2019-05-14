انت الان تتابع تفاصيل خبر "ناسا" ستخلق ثورة في صناعة الطائرات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 11:52 صباحاً - خلال العقود القليلة الماضية طرأ تحسّن كبير في صناعة محركات الطائرات، ما جعلها أكثر كفاءة وأقل تلويثاً للبيئة.

ورغم هذا التحسن فإنه سيفاقم من أزمة الانبعاثات المسببة للتغيّر المناخي، خاصة إذا ما علمنا أن التوقعات تشير إلى الاعتماد على السفر الجوي في الأعوام العشرين القادمة بنسبة 90%.

لذا ووفقاً لما نشره الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة إلينوي التكنولوجية، اليوم الثلاثاء، قام باحثون من الجامعة، بتمويل من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بمحاولات لإيجاد أنظمة محركات بديلة للطائرات بغية التخلّص من هذه الانبعاثات.

المشروع الذي أطلق عليه "CHEETA"، والذي يهتم بصناعة محركات للطائرات تعمل بالكهرباء بالكامل من خلال وقود الهيدروجين السائل.

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وقال فيليب أنسيل، الأستاذ المساعد في قسم هندسة الطيران والفضاء في جامعة إلينوي: "يركز البرنامج أساساً على تطوير منصة طائرات كهربائية بالكامل تستخدم الهيدروجين السائل المبرد كوسيلة لتخزين الطاقة".

وأضاف: "تُحوّل الطاقة الكيميائية الهيدروجينية إلى طاقة كهربائية من خلال سلسلة من خلايا الوقود التي تقود نظام الدفع الكهربائي الفائق الكفاءة".

سيُبرّد الهيدروجين بنظام تبريد عالي الكفاءة، وسيكون لنظام التبريد هذا فائدة أخرى باستغلاله في "التوصيلات الفائقة"؛ بمعنى نقل الطاقة الكهربائية بشكل كبير إلى المحركات وبدون خسارة.

موّلت ناسا المشروع بستة ملايين دولار، ويطمح الباحثون إلى تمكنهم من إنتاج أول نموذج للمحرك الجديد والطائرة في الأعوام القليلة القادمة.