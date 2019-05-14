شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثغرة إسرائيلية فى واتس آب للتجسس على هواتف المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة الأولى من نوعها اعترفت شركة واتس آب بوجود ثغرة أمنية فى تطبيقها، سمحت للهاكرز بتثبيت برامج تجسس إسرائيلية على هواتف المستخدمين، إذ اكتشف تطبيق واتس آب، الذى يستخدمه 1.5 مليار شخص فى جميع أنحاء العالم، فى أوائل شهر مايو أن الهاكرز كانوا قادرين على تثبيت برنامج المراقبة على كل من هواتف آيفون وأندرويد، عن طريق ميزة المكالمات الصوتية.

ووفقا لموقع "فاينانشيال تايمز"، استطاع الهاكرز إرسال رمز التجسس الخبيث، الذى طورته شركة NSO Group الإسرائيلية السرية، حتى لو لم يجيب المستخدمون على هواتفهم، كما كانت تختفى هذه المكالمات من سجلات المكالمات فى الكثير من الأحيان.

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وقال شخص مطلع على هذه المسألة إن واتس آب، المملوك لفيس بوك، من السابق لأوانه أن يجرى تحقيقاته الخاصة حول الثغرة الأمنية لتقدير عدد الهواتف المستهدفة باستخدام هذه الطريقة.

وفى وقت متأخر من يوم الأحد، بينما كان مهندسو واتس آب يسابقون الزمن لإغلاق الثغرة، تم استهداف هاتف محامى حقوقى مقيم فى المملكة المتحدة باستخدام نفس الطريقة.

وقال باحثون فى Citizen Lab بجامعة تورنتو إنهم يعتقدون أن هجوم برامج التجسس يوم الأحد كان مرتبطًا بنفس الثغرة الأمنية التى يحاول واتس آب إصلاحها.