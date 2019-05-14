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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يكشف عن فلتر جديد يحول صورك إلى الجنس الآخر.. هل جربته؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التطبيق الشبابى "سناب شات" عن فلتر جديد يمكن المستخدمين من التعديل على الصور، بحيث يحول وجه الرجل إلى وجه امرأة والعكس، يمكن من هذا الفلتر الجديد تحويل وجه المرأة إلى رجل.
تطبيق سناب شات
وشهد الفلتر الجديد من سناب شات على مشاركة كبيرة من المستخدمين الذين حرصوا على تجربته لرؤية شكلهم من خلال الجنس الآخر، ولم تتوقف مشاركة الصور التى ينتجها الفلتر الجديد لسناب شات على التطبيق فقط، حيث حرص عدد كبير منهم على مشاركة الصور على منصات السوشيال ميديا المختلفة مثل "فيس بوك" و"تويتر" و"انستجرام"، حيث لقت هذه الصور العديد من المشاركات والإعجابات.
نيكوس كيدج يخضع لفلتر سناب شات الجديد
ويتيح تطبيق سناب شات فلتر أخر، يمكن من خلاله تحويل وجوه الأشخاص البالغين إلى أطفال، وشهد هذا الفلتر الجديد مشاركة كبيرة من قبل المستخدمين أيضا، وفيما بدأ العديد من الفنانين فى مختلف دول العالم المشاركة فى الفلتر الجديد، من أجل تخيل شكلهم الجديد عقب تحويله إلى الجنس الآخر، وسط مشاركة كبيرة فى التعليقات على هذه الصور.
مشاركة كبيرة فى تطبيق سناب شات الجديد
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