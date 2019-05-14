تكنولوجيا: أجهزة ThinkPad X1 Extreme تأتي ببطارية تقدم عمر شحن 14 ساعة وسعر يبدأ من 1499 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة لينوفو عن الجيل الثاني من أجهزة ThinkPad X1 Extreme التي تضم الجيل التاسع من معالجات إنتل مع نموذج يضم شاشة OLED بدقة 4K، وبطارية تقدم عمر شحن يصل إلى 14 ساعة.

يأتي الجيل الثاني من أجهزة ThinkPad X1 Extreme مع الجيل التاسع من معالجات إنتل Core i9 مع كرت شاشة GTX 1650 Max-Q، كما تقدم لينوفو نموذج مميز بشاشة OLED بدقة 4K.

ومن المقرر أن تطلق لينوفو ThinkPad X1 Extreme إلى الأسواق خلال شهر يوليو، حيث يبدأ سعر جهاز ThinkPad X1 Extreme من سعر 1499 دولار.

ويتميز جهاز ThinkPad X1 Extreme بشاشة 15.6 إنش، بدقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، كما يدعم تقنية HDR مع نسبة سطوع 500 nit، أيضاً يأتي نموذج أخر لا يدعم تقنية HDR مع نسبة سطوع 300 nit.

كما تقدم لينوفو نموذج أخر مميز بشاشة OLED ودقة عرض 4K بخاصية اللمس مع نسبة سطوع في الشاشة 500 nit، كما تقدم نموذج لا يضم شاشة OLED أو تقنية HDR مع نسبة سطوع 500 nit.

أيضاً تقدم لنيوفو هذا الإصدار مع الجيل التاسع من معالجات إنتل Core i9 H، مع ذاكرة تصل إلى 64 جيجا بايت رام، وكرت شاشة GTX 1650 Max-Q، كما تصل السعة التخزينية في أجهزة ThinkPad X1 Extreme إلى 4 تيرابايت في ذاكرة SSD فلاشية.

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ويصل وزن جهاز ThinkPad X1 Extreme إلى 1.71 كجم، مع قياسات 14.2 في 9.67 في 0.72 إنش، كما تأتي الأجهزة بمجموعة من المنافذ هي 2 من منافذ Thunderbolt 3، و2 من منافذ USB 3.1، وHDMI، و فتحة لقارئ بطاقة ذاكرة SD Card، ومدخل سماعات 3.5مم، ومنفذ Lenovo Ethernet.

كما يضم الجهاز مكبرات صوتية Dolby Atmos، وتؤكد لينوفو على أن البطارية تدعم المستخدم حتى 14 ساعة، وهي ترقية كبيرة عن الجيل الأول الذي ضم بطارية تدعم المستخدم حتى 6 ساعات فقط.

يذكر أن لينوفو تدعم الجيل الثاني من أجهزة ThinkPad X1 Extreme بنفس معايير التصميم القوي المميز باللون الأسود،كما تقدم إختيار يدعم قارئ للبصمة، مع كاميرة IR تتميز بغالق للمصراع لحماية المستخدم، كما تأتي الأجهزة بشريحة dTPM 2.0 للحماية.

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