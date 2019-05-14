الإعلان الأحدث من شركة جوجل للهاتف Google Pixel 3a يسخر من ” Phone X “

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة جوجل في الأونة الأخيرة عن الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL. هذه عبارة عن هواتف من الفئة المتوسطة، ولكنها لا تزال تحتفظ ببعض ميزات هواتف Google Pixel 3 الراقية، مثل الكاميرا. هذا يعني أنه مقابل بضع مئات من الدولارات، ستحصل على ميزات كان من الممكن أن تكون حصرية للهاتف Google Pixel 3.

قررت شركة جوجل إظهار هذه الحقيقة من خلال شراء بعض المساحات من أجل لوحاتها الإعلانية التي تسخر فيها من ” Phone X ” الذي يكلف 999$ على الرغم من حقيقة أن كاميرته لا تقدم نفس الأداء الذي تقدمه الكاميرا الخاصة بالهاتف Google Pixel 3a الذي يكلف 399$ فقط. وبطبيعة الحال، لا يتطلب الأمر الكثير من الذكاء لتدرك أن شركة جوجل تقصد هنا سلسلة هواتف iPhone X Series، والتي تكلف أكثر من 1000 دولار، ولكن إستنادًا إلى المراجعات، فهي لا تزال متأخرة فيما يتعلق بقدرات الكاميرا.

بطبيعة الحال، قدرات الكاميرا تخبرنا جانبًا واحدًا من القصة فقط، ولكي نكون منفصين، لطالما كانت هواتف iPhone قادرة على إلتقاط بعض الصور المدهشة. قد تكون كاميرات هواتف iPhone تعاني من النقص في بعض الجوانب، ولكن من الذي يقول بأنه لا يمكن لشركة آبل تحسين الكاميرا في طرازات iPhone المستقبلية؟ في غضون ذلك، يبدو أيضًا أن شركة جوجل تحاول حث العملاء على الإنتقال إلى هواتف Google Pixel الجديدة من خلال منحهم خصمًا كبيرًا عندما يتخلون عن هواتف iPhone الخاصة بهم لصالح الشركة من أجل الحصول على الهاتف Google Pixel 3a أو Google Pixel 3a XL بدلاً منه.