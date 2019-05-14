تقرير جديد يقترح توقف شركة آبل عن دعم iPhone 6 و iPhone 6 Plus مع تحديث iOS 13

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الأشياء التي تتفوق فيها شركة آبل على الشركات المنافسة هي دعمها لأجهزتها القديمة. في حين أن مصلحة الشركة تبقى من دون أدنى شك في تشجيع عملائها على شراء منتجاتها الأحدث، فقد قامت بالفعل بعمل جيد في مواصلة دعم منتجاتها القديمة من خلال تزويدها بالإصدارات الأحدث من أنظمة التشغيل الخاصة بها.

ومع ذلك، لا يُتوقع من شركة آبل دعم الأجهزة القديمة إلى الأبد، وهذا هو السبب في أننا لم نتفاجأ عندما سمعنا أنه مع نظام iOS 13، قد تتخلى شركة آبل عن دعم أجهزة مثل iPhone 5S و iPhone SE و iPhone 6 و iPhone 6 Plus، على الأقل وفقا لإشاعة جديدة صدرت مؤخرًا من موقع iPhonesoft.fr والذي يدعي بأن تحديث iOS 13 القادم سيتوقف عن دعم الأجهزة المذكورة آنفًا.

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يشكك البعض في شرعية هذه الإشاعة لأنه من خلال إنهاء دعمها للهاتفين iPhone 6 و iPhone 6 Plus، فإن شركة آبل ستقوم في الواقع بإنهاء الدعم في وقت مبكر عما فعلته مع بعض الأجهزة القديمة. ومع ذلك، تم إطلاق iPhone 6 و iPhone 6 Plus في العام 2014، وهذا ما يعني بأنه تم إصدارهما منذ خمس سنوات، لذلك نفترض أنه حان الوقت لإحالتهما إلى التقاعد.

ومن غير الواضح بالضبط كم عدد المستخدمين الذين سيتأثرون بهذا التغيير في حالة إذا كان هذا صحيحًا. من المتوقع أن تكشف شركة آبل رسميًا عن نظام iOS 13 في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 المقرر عقده في الشهر المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة. وحتى ذلك الحين، يرجى التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من المصداقية.