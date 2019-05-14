شركة جوجل تعترف أخيرًا بوجود نظام FuchsiaOS، وتقول أنه تجريبي

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا أن شركة جوجل تعمل على نظام تشغيل جديد يدعى FuchsiaOS. لا نعرف الكثير عن هذا النظام، ولكن التقارير المختلفة قالت أن هذا النظام يمكن أن يكون ثمرة دمج نظامي Android و ChromeOS، ولكن الشركة لم تعلق بشكل رسمي على ذلك، على الأقل حتى الآن.

خلال تدوينة صوتية مع موقع The Verge، كشف نائب رئيس قسم الأندرويد والكروم في شركة جوجل، السيد Hiroshi Lockheimer أخيرًا عن بعض التفاصيل الإضافية حول نظام FuchsiaOS. ووفقا للسيد Hiroshi Lockheimer، فقد صرح بالقول : ” نحن ننظر إلى الشكل الجديد لنظام التشغيل. ولذا فإنني أعلم أن هناك أشخاصًا متحمسون جدًا لقول : هذا هو نظام الأندرويد الجديد أو هذا هو نظام ChromeOS الجديد. ومع ذلك، نظام FuchsiaOS لا يتمحور حول ذلك. نظام FuchsiaOS يتمحور حول الدفع بأحدث التطورات من حيث أنظمة التشغيل والأشياء التي نتعلمها من FuchsiaOS يمكننا دمجها في منتجات أخرى “.

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ومع ذلك، قبل أن تشعر بالإثارة، يؤكد Hiroshi Lockheimer أن شركة جوجل لا تزال تجري تجارب كبيرة على نظام FuchsiaOS، لذلك فمن غير الواضح متى قد نرى ذلك بالفعل. وعلاوة على ذلك، فقد لمح السيد Hiroshi Lockheimer إلى أن FuchsiaOS قد لا يكون بالضرورة نظام تشغيل للهواتف الذكية بحيث صرح بالقول : ” فكر في الأجهزة الخاصة… في الوقت الحالي، يفترض الجميع أن نظام FuchsiaOS مخصص للهواتف الذكية. ولكن ماذا لو كان يمكن إستخدامه لأشياء أخرى؟ “.

لقد سمعنا سابقًا أن شركة جوجل قد تستغرق حوالي 5 سنوات قبل أن تجعل نظام FuchsiaOS جاهزًا، ولكننا نعتقد أن المشهد قد يكون مختلفًا تمامًا في ذلك الوقت. عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن نتأكد من كل شيء ومعرفة مصير هذا النظام.